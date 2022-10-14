قصف أوكراني لمنطقة روسية حدودية يتسبب في اندلاع النيران بمحطة كهرباء

اندلعت النيران، اليوم الجمعة، في محطة للكهرباء في مدينة بيلغورود الروسية المحاذية لاوكرانيا بعد قصف أوكراني، وفق ما افاد الحاكم الاقليمي فياتشيسلاف غلادكوف.

وكتب الحاكم على تلغرام "اندلعت النيران في محطة كهرباء بعد قصف طاول بيلغورود"، مضيفا أن تفعيل منشأة احتياط لإعادة التغذية بالكهرباء يتطلب "حتى أربع ساعات".

ولم يحدد عدد من تأثروا بهذا العطل في المدينة التي تضم 330 ألف نسمة ولم تتعرض سوى لماماً للقصف الاوكراني، بخلاف منطقتها التي تحمل الاسم نفسه.

وأظهرت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعي نيرانا تتصاعد من المحطة.

وتمت السيطرة على الحريق بعيد الساعة 17,00 ت غ. وأورد الحاكم "سنحاول إصلاح كل الاضرار في أسرع وقت".

وفي وقت سابق، أشار الحاكم إلى قصف اوكراني طاول قرية فوزنيسينوفكا في منطقة بيلغورود وألحق أضرارا بخمسة منازل وخط كهرباء.

وأضاف أن صواريخ عدة أطلقتها القوات الاوكرانية صباح الجمعة تم اعتراضها من انظمة الدفاع الروسية قرب نوفي اوسكول في المنطقة نفسها، موضحاً أن بقايا الصواريخ سقطت على خط للسكة الحديد وأحدثت خسائر في العديد من خطوط الكهرباء فضلاً عن تعطيلها حركة القطارات لبضع ساعات.

والخميس، أدى قصف اوكراني الى تفجير مستودع للذخائر في منطقة بيلغورود. وفي اليوم نفسه، أصابت قذيفة الطبقة الاخيرة من مبنى سكني من دون أن تسفر عن ضحايا.

ونددت روسيا الاسبوع الفائت بـ"ازدياد ملحوظ" للقصف الاوكراني على العديد من المناطق الروسية الحدودية وبينها بيلغورود.