ماكرون يتعهّد السعي مع شركائه الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على روسيا

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد،العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، على روسيا بعد ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدّد الرئيس الفرنسي تأكيد «إدانته بأشد العبارات ضم روسيا غير المشروع» أربع مناطق أوكرانية، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن ماكرون «جدّد التأكيد على تصميم فرنسا على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وعلى العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة».

وكان الاتحاد الأوروبي قد ردّ الأربعاء على ضم روسيا أربع مناطق باقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وفرض عقوبات إضافية على التعاملات التجارية مع موسكو.