شيخ الأزهر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد قدمت للعالم نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش المشترك

أشاد فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بجهود الإمارات في نشر رسالة السلام والمحبة والتسامح، مؤكداً أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قدمت للعالم نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الجنسيات والثقافات، والسعي الدائم لتحقيق السلام، ونشر الخير في أرجاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة فضيلته في المؤتمر السابع لـ«زعماء الأديان»، الذي انطلقت أعماله في كازاخستان، أمس، والذي يستمر يومين، تحت عنوان «دور قادة الأديان العالمية والتقليديَّة في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء (كوفيد-19)».

حضر افتتاح المؤتمر رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وفضيلة شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقادة وزعماء الأديان حول العالم.

وبدأ المؤتمر بدعوة موحدة من قادة وزعماء الأديان: «بأن يوحد الله الشعوب وينهي الحروب والصراعات، وأن يعم الأمن والأمان، وأن تحل المحبة محل الكراهية، والتعارف محل التعصب، وأن يقدرنا الله للقضاء على كل الكوارث البيئية».

ويشكل مؤتمر «قادة الأديان» حدثاً فريداً من نوعه، تحتضنه كازاخستان، مرة كل ثلاث سنوات، وهو ما يؤكد دورها البارز في دعم مبادرات السلام والتسامح والحوار بين قادة وأتباع الأديان، انطلاقاً من الإيمان بالدور الكبير للقادة الدينيين في نشر صوت الوسطية لتعزيز الحوار، ومكافحة التعصب الديني الذي تسعى إليه بعض التنظيمات المتشددة داخل المجتمعات.

واستقبل شيخ الأزهر الشريف، أمس، وفد وزارة التسامح والتعايش برئاسة مدير عام الوزارة عفراء الصابري، على هامش مشاركة فضيلته في المؤتمر.

حضر اللقاء سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد سعيد العريقي، والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الدولة، مقدراً جهود دولة الإمارات في نشر رسالة السلام والمحبة والتسامح، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية بين البشر، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكداً أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قدمت للعالم نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الجنسيات والثقافات، والسعي الدائم لتحقيق السلام ونشر الخير في أرجاء العالم.

من جانبها، نقلت عفراء الصابري، والوفد المرافق لها، تحيات وتقدير الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأعربت عن تقدير الوزارة لجهود فضيلته في نشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، وجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز وحدة الشعوب الإسلامية، ودعم قضايا المسلمين، مشيرة إلى أن وزارة التسامح والتعايش تعمل دائماً على تعزيز القيم الإنسانية السامية، التي تدعو إليها الأديان كافة، وفي القلب منها التسامح والتعايش والتعاطف بين الجميع، سواء كان ذلك داخل الإمارات العربية المتحدة، وما تضمه من جنسيات تتجاوز الـ200 جنسية، أو عبر العالم بمختلف ثقافته وألوانه وأديانه، وهي الرسالة التي تحملها الإمارات إلى العالم في مختلف المجالات.

وأكدت أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، والإقليمية، والدينية عبر العالم، من أجل تحقيق هذه الأهداف السامية، مشيدة بالتعاون المثمر مع «مجلس حكماء المسلمين»، في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تخدم الإنسانية، وتنبذ التطرف والتشدد، وتعلي قيم الحوار والتعاون والتسامح بين البشر، باعتبارهم شركاء في الإنسانية من أجل مستقبل أفضل للجميع.

كما أكدت أن القيم الإماراتية وإرث الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والإسلام الوسطي، والأعراف الدولية جميعها من الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الوزارة في تعريفها للتسامح والتعايش الذين نسعى جميعاً لنشرهما حول العالم، مثمنة جهود فضيلة الإمام الأكبر في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكازاخي منح شيخ الأزهر جائزة أستانا الدولية، التي تعد إحدى أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطى، لإسهام فضيلته في مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي.

كما منح الرئيس الكازاخي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبدالسلام، وسام أستانا، تقديراً لجهوده في تعزيز الأخوة الإنسانية ودعم الحوار بين الأديان.

وتم تكريم عبدالسلام أمام قادة وزعماء الأديان العالمية والتقليدية، بحضور شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، وقادة وزعماء الأديان ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان.