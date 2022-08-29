الكرملين ينتقد خطط الناتو للتوسع في المنطقة القطبية الشمالية

انتقدت روسيا خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتوسع في المنطقة القطبية الشمالية، وهي المنطقة الغنية بالموارد التي تعتبرها القوى العالمية بصورة متزايدة منطقة تحمل أهمية استراتيجية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تعتبر تصرفات الناتو نحو المنطقة القطبية الشمالية "سلبية"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية.

وأضاف: "روسيا سوف تحمي مصالحها بأسلوب ملائم"، مشيرا إلى الاحتياجات الأمنية و الأنشطة الاقتصادية.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قد قال لصحيفة "فيلت ام زونتاغ" إن على الناتو تعزيز تواجده في المنطقة القطبية الشمالية.