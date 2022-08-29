فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق فرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وسُمعت أصوات إطلاق نار حيّ في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد حيث اقتحم المئات من مناصري مقتدى الصدر قصر الحكومة عقب إعلانه اعتزاله العمل السياسي، وأكد شهود لفرانس برس أن مطلقي النار هم أنصار الإطار التنسيقي، خصم التيار الصدري.

وأطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد وجه اليوم الإثنين، بتعليق جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن هذا الإجراء جاء "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بياناً دعت فيه المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وأكدت أن القوات الأمنية التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي.

وأكدت القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة.

وكان الأمن العراقي قد أعلن فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد، يبدأ من الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي ويشمل المركبات والمواطنين وذلك على خلفية احتجاجات أنصار مقتدى الصدر في العاصمة العراقية.‭‭