وزير عراقي: الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي

صرّح المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، أمس، بأن الحكومة العراقية ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر حالياً في البلاد.

وقال ناظم، في إيجاز صحافي عقب انتهاء جلسة للحكومة العراقية، إن «البلاد هذه الأيام تحتاج إلى الحكمة والتضحية وهذه التحديات تزيد من مصاعب عمل الحكومة العراقية».

وأضاف «علينا البحث عن حل للأزمة السياسية ونحن بحاجة إلى المزيد من الحوار، والحكومة الحالية هي حكومة وسطية لم تنشغل بالشأن السياسي، بل انشغلت بالعمل على تقديم الخدمات».