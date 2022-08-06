القتال بين إسرائيل وغزة يدخل يومه الثاني بهجمات جوية وصواريخ

قصفت طائرات إسرائيلية غزة وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية اليوم السبت بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوءا نسبيا امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وقتلت إسرائيل أمس الجمعة أحد كبار قادة حركة الجهاد في غارة جوية مفاجئة في النهار على مبنى شاهق في غزة ورد نشطاء فلسطينيون بإطلاق وابل من الصواريخ.

وقالت إسرائيل اليوم السبت إنها شنت غارات على نشطاء من حركة الجهاد كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ. وقال شهود إن ضربات أخرى استهدفت خمسة منازل مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان والغبار في السماء فيما هز دوي الانفجارات مدينة غزة.

وأطلق مسلحون فلسطينيون ما لا يقل عن 160 صاروخا عبر الحدود، ما تسبب في انطلاق صفارات الإنذار وهروع الناس إلى الملاجئ في مناطق أقصاها مدينة موديعين بوسط إسرائيل بين تل أبيب والقدس.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن معظم الصواريخ جرى اعتراضها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجمات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا من بينهم ما لا يقل عن أربعة من أعضاء حركة الجهاد بينهم القيادي تيسير الجعبري، وطفلة وأصابت 110 أشخاص على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 19 من نشطاء الجهاد في مداهمات ليلية في الضفة الغربية في الوقت الذي استهدف فيه مواقع تصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها في غزة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور فينسلاند إنه يشعر بقلق بالغ إزاء اندلاع العنف، ونددت السلطة الفلسطينية بالهجمات الإسرائيلية.

وفي غزة حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، من توقف الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في خضم جولة توتر مع إسرائيل في القطاع مستمرة لليوم الثاني.

وأعلن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي في غزة، عن «بدء العد التنازلي لتوقف خدماتها الطبية خلال 72 ساعة، جراء توقف محطة توليد الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية».

وأفاد القدرة بأنه تم وقف العمل في العيادات الخارجية في كافة المستشفيات الحكومية ووقف العمليات الجراحية المجدولة لإعطاء الفرصة الكاملة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر.

وبحسب الناطق باسم وزارة الصحة، فإن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 13 جراء غارات إسرائيل المستمرة، فيما أصيب نحو 150 آخرين بجروح منذ بداية التوتر عصر أمس.

وواصلت طائرات حربية إسرائيلية شن غارات متقطعة استهدفت منازل سكنية ومواقع تدريب ورصد تابعة للجماعات المسلحة إلى جانب أراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.