الإمارات تؤكد على احترام مبدأ «الصين الواحدة»

أكّدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ «الصين الواحدة»، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشارت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي. وحثّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.