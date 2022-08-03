السفيرة الأميركية في بغداد: واشنطن لن تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لن تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأكدت السفيرة الأميركية، خلال اجتماعها مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلادها "تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الحفاظ على سيادتها ومنفتحة على المجتمع الدولي".

وأعربت عن أملها أن" تتعدى العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق التعاون الأمني إلى علاقة أكثر تطورا في الجوانب التجارية والاقتصادية والصحية".

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي أن العراق" يرحب بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وضرورة أن يستمر الضغط على تنظيمي القاعدة وداعش لتخليص العالم من شر الإرهاب وإجرامه"، مبدياً ترحيب العراق بتمديد" الهدنة في اليمن ".

وأكد الأعرجي" أن العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية، كونها شأنا داخليا عراقيا، ونعمل على تهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي، ويحافظ على العراق الموحد".

وحسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي، جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.