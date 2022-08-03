رئيس الدولة يمنح سفير كولومبيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

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وقلّدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير الكولومبي الوسام، وأكدت معاليها خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في جميع المجالات، مثمنة مساهمة سعادة السفير في بناء العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، وقدّمت له الشكر على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.