محكمة العدل الدولية تؤكد صلاحيتها للنظر في قضية الروهينغا

المصدر: لاهاي - أ ف ب

يتابع الإجراء بحق ميانمار مساره أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن أعلنت الجمعة أن لديها الصلاحية للحكم في اتهام غامبيا لميانمار بارتكاب إبادة ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وأعلنت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي رفض الاعتراضات التي قدمها وفد ميانمار بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في 2019.

وتتهم غامبيا سلطات ميانمار بانتهاك اتفاقية 1948 التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة، خلال أحداث 2017. في ذلك العام، فر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

وقالت محكمة العدل الدولية، إنها مؤهلة للنظر في القضية مستندةً الى عدة حجج قانونية لمواصلة مسارها. وقد يتطلب الامر من المحكمة سنوات قبل أن تصدر حكمها.

ويعيش حوالي 850 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلادش بعد فرارهم أمام حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017.

ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما في جنوب شرق بنغلادش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر.

وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضا غالبية بوذية وكانت بؤرة نزاع لعقود في ميانمار.

وقال المدعي العام ووزير العدل في غامبيا داودا جالو، بعد الجلسة "نحن سعداء لأن المحكمة حققت العدالة".

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