روسيا وأوكرانيا تبرمان اتفاقا في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب

المصدر: إسطنبول - رويترز

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا اليوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في اتفاق قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقع وزيران من روسيا وأوكرانيا الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.

وقال غوتيريش خلال المراسم "اليوم هناك بارقة أمل في البحر الأسود.. بارقة أمل وسبيل للممكن... وإغاثة في عالم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى" ودعا روسيا وأوكرانيا لتطبيق الاتفاق بالكامل.

وقال أردوغان إن الاتفاق الذي وقعته تركيا أيضا سيساعد في منع وقوع مجاعة ويخفف من تضخم أسعار الغذاء عالميا.

من جهتها قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن بلادها ستعمل على محاسبة روسيا إذا لم تلتزم بتنفيذ اتفاق أبرم بقيادة المنظمة الدولية اليوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وقال جيمس أوبراين مدير مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إن الولايات المتحدة تريد أيضا من الصين التوقف عن تكديس الحبوب وعرض المزيد للوفاء بالطلب العالمي على المساعدات الإنسانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news