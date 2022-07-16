وسط ارتفاع الإصابات.. أمريكا تعترف: لا نملك جرعات كافية من لقاح #جدري_القرود !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم امتلاكها جرعات كافية من لقاح مرض جدري القرود لتلبية الطلب في الأسابيع المقبلة، وسط ارتفاع الإصابات.

وقالت مسؤولة كبيرة في قطاع الصحة العامة الجمعة: "أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من امداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط".

وأضافت روشيل وولينسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في البلاد، "ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها"، متوقعة "زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة".

يتزايد القلق خصوصا في نيويورك، مركز انتشار الفيروس، حيث جرى رصد ما يقرب من 390 حالة. وبات في الولايات المتحدة ما مجموعه 1470 حالة.

وبحسب وكالة فرانس برس، اضطرت الخدمات الصحية في نيويورك هذا الأسبوع إلى الاعتذار بعد حصول عدد كبير من الإخفاقات على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاحات.

وفي بداية الوباء بالولايات المتحدة في مايو لم يكن لدى السلطات سوى 2000 جرعة من لقاح Jynneos وهو الوحيد المعتمد على وجه التحديد ضد جدري القردة.

ومنذ ذلك الحين، تم توزيع 156 ألف جرعة في البلاد. وتم إضافة ما يزيد قليلاً عن 130 ألفا إلى الاحتياطي الاستراتيجي الوطني وسيبدأ تسليمه اعتبارًا من الاثنين.

ولن يتم تخصيص اللقاحات بعد الآن لمختلف الولايات الأمريكية بطريقة عادلة، ولكن من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا. وقالت وولنسكي "أتوقع أن يكون هناك كثير من الإمدادات لمدينة نيويورك" في هذه الدفعة الجديدة.

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