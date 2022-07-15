الرئيس الفلسطيني :“ السلام يبدأ من فلسطين والقدس”

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع بايدن العلاقات الثنائية وأفق تحقيق السلام في المؤتمر الصحفي الذي أجري اليوم بعد زيارة الرئيس الأمريكي لفلسطين حيث تم تأكيد أهمية تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام .

وقال الرئيس الفلسطيني خلال حديثه في المؤتمر أنه “آن الوقت كي تتحقق آمال الشعب الفلسطيني” .

و أشار إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وأن مفتاح السلام يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين.

و دعا الرئيس الفلسطيني بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وإزالة منظمة التحرير الفلسطينية من لائحة الإرهاب.

كما ذكر خلال المؤتمر تطلعه لجهود أميركا لوقف الاستيطان وعنف المستوطنين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد عباس سعيه لتحقيق سلام شامل وعادل يقوم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مؤكداً أن “ السلام يبدأ من فلسطين والقدس”.

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