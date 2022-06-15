"الصحة العالمية": نعيش المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري، إن دول العالم الآن تعيش في المرحلة الأخيرة من جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، مستشهدًا على ذلك بانخفاض مستوى الوفيات وقلة أعداد الإصابات، لكن في الوقت ذاته أكد أنه ما زالت هناك إصابات بفيروس كورونا في عدد من دول العالم، ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى انتهاء الفيروس من خلال ارتداء الكمامات.

وأضاف المنظري، خلال حواره في برنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة"Etc"، أن هناك مؤشرا يؤكد انحسار جائحة فيروس كورونا في العالم، موضحا أن مصر تُعد من الدول القليلة التي فعلت ما طالبت به منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، ومؤكدا أن العالم واجه الكثير من التحديات التي ظهرت مع بداية توزيع لقاحات كورونا.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إلى أن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في إقليم الشرق الأوسط وصلت لـ43%، كما أن التحور صفة أساسية في أي فيروس، وهذا ظهر جليا في فيروس كورونا الذي كان سريع التحور والانتشار، بينما فيروس جدري القرود بطيء الانتشار، عكس جائحة كورونا، مطالباً المواطنين الذين أصيبوا بجدري القرود أو الأفراد المصابين أو المخالطين، بالحصول على لقاح الجدري.

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