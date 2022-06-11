الصين تحذر: سنرد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال المسألة الأوكرانية للإضرار بمصالحنا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، الجمعة، أن بكين اتخذت موقفا موضوعيا بشأن المسألة الأوكرانية، وسترد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال هذه المسألة كذريعة للإضرار بمصالح الصين.

بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "تسايليان" عن وو تشيان، قوله : "خلال المحادثات، (بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأميركي) ذكر الجانب الصيني، أن بكين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن المسألة الأوكرانية، كما أنها بذلت جهودا نشطة لتحقيق السلام وتقدم المفاوضات".

وشدد على أن "الصين، كدولة مسؤولة، ستواصل لعب دور بناء، ومع ذلك، إذا أراد أحد ما استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بحقوق ومصالح الصين، فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة".

هذا وكان قد عُقد، أمس الجمعة، على هامش مؤتمر الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة، لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الصيني وي فنغي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وعقب المحادثات، قدّم وو تسيان، إحاطة للصحفيين، الذين يغطون الحدث. ويذكر، أن "حوار شانغريلا" هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنويا في سنغافورة.

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