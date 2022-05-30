إصابة 79 فلسطينياً في اشتباكات بالقدس

المصدر: القدس – رويترز

شارك آلاف الإسرائيليين، الأحد، فيما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" عبر الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس وجاب نحو 2600 إسرائيلي باحة الأقصى وهو عدد قياسي في يوم واحد. ونشبت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت قنابل الصوت لتفريقهم، وأصيب 79 فلسطينياً خلال الاعتداءات.

وندد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بتلك الممارسات وقال لرويترز: "ما حصل اليوم لم يحصل منذ العام 1967 لأن المستوطنين المتطرفين بدأوا ينشدون ويقومون بالانبطاح على الأرض"، واتهم صبري الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد عمداً.

وأغلق فلسطينيون في القدس متاجرهم قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء المسيرة واندلعت اشتباكات بين الحين والآخر مع توغل المشاركين في المسيرة في الحي الإسلامي. وتم تصوير شاب إسرائيلي وهو يرش رذاذ الفلفل على امرأة فلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 79 مواطنًا فلسطينياً أصيبوا في الاعتداءات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها تعاملت مع 79 إصابة، منها واحدة بالرصاص الحي، والبقية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسقوط في محيط وداخل البلدة القديمة، وتم نقل 28 مصاب للمستشفى، وجرى علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على طواقمها في محيط باب العامود، خلال محاولتهم الوصول لإحدى الإصابات.

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