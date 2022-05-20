رئيس النيجر يمنع وزراء حكومته من الزواج بزوجة ثانية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في قرار "غريب" من نوعه، قرر رئيس النيجر محمد بوزوما، منع وزراء حكومته من الزواج بزوجة ثانية.

ولوح بوزوما، بإقالة من يختار تعدد الزوجات، حيث أعلن قراره هذا أمام تجمع نسائي، ملمحا بأن "القرار قد لا يرضي الجميع".

وبحسب مراقبين، فإن القرار لن يكون مقبولا للحالمين بتعدد الزوجات في البلد الإفريقي المعروف بزواج القصّر، ما يجعل الحنين واردا لعهد سلفه الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي كانت له زوجتان.

ولم يخفِ رئيس النيجر أثناء مخاطبته الجمع الذي كان أغلبه نساء، من أن حديثه يحمل "مخاطرة"، كما طالب وزراءه في مقطع فيديو متداول لخطاب يوم الجمعة الماضي، قوبل بتصفيق نسوي حار بأن يكونوا "مثالا يُحتذى".

وقال: "طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة".

قرار بوزما الذي لم يثر ردة فعل بين الوزراء المعنييّن به، أثار وفق "سكاي نيوز عربية" ضجة في الرأي العام بالنيجر، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليص النمو السكاني، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، وفق إحصائيات البنك الدولي.

وفي نفس الخطاب، أكد الرئيس النيجيري أن بلاده "تواجه مشكلة ديموغرافية حقيقية تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية البلاد"، متحدثا عن إحصائيات حول مخاطر النمو الديمغرافي الجامح.

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