الرئاسات الثلاث في العراق تنعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: بغداد - وام

نعت الرئاسات الثلاث في العراق، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" .. "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية".

وأضاف " باسمي واسم شعب العراق أتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات قيادة وشعبا بهذا المصاب الجلل".

من جانبه قدّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التعازي إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" .. "بكثير من الحزن وبالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف "نتقدم الى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها".

من جانبه قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي التعازي إلى دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الحلبوسي "نتقدم بخالص التعزية وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات سائلين المولى القدير أن يرحم الفقيد وأن يمن على الأشقاء بالصبر والسلوان".

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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