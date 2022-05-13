الأسد: ستبقى الشعوب العربية تذكر مآثر الشيخ خليفة وأياديه البيضاء على الدوام

المصدر: دمشق - سانا

بعث الرئيس السوري بشار الأسد، برقيتي تعزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وتقدم الرئيس الأسد باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحر التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان وأن يجنب الإمارات وشعبها كل مكروه وأذى.

وقال الرئيس الأسد إنه كان للفقيد عظيم الأثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام.

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