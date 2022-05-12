الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لهزيمة جميع أشكال الإرهاب والتطرف

المصدر: مراكش - وام

شارك وزير الدولة خليفة شاهين المرر، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي عُقد في مدينة مراكش، برئاسة مشتركة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الممر في كلمة خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز التعاون للتصدي لأعمال تنظيم داعش الإرهابية، ومنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه في سوريا والعراق. كما تطرق إلى الوضع في أفغانستان وضرورة تنسيق الجهود المشتركة الهادفة إلى تحقيق السلام والازدهار لشعب أفغانستان الصديق.

وأكد المرر دعم دولة الإمارات للجهود التي يبذلها التحالف للتصدي لانتشار التنظيم في أفريقيا. كما شدد على التزام دولة الإمارات بدعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى هزيمة جميع أشكال الإرهاب والتطرف من خلال التركيز على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التعاون والعمل المشترك هو السبيل الأنجع للتصدي والقضاء على الإرهاب والتطرف، بما يحقق رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

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