الإمارات تدين بشدة هجوم شرق قناة السويس وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ في بيان لها ــ أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي القاهرة أدان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء.

واكد الأزهر - في بيان اصدره اليوم - وقوف المصريين صفًّا واحدًا مع أبطال من جنود وضباطِ القوات المسلحة، في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث، مجددًا دعمَه للجهود التي تقوم بها قوَّات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

من جهته أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس .

وأشاد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها، مشددا على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

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