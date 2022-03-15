الصين اكتشفت "حصان طروادة" استخدمته أميركا لسرقة بيانات الصينيين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية باكتشاف برنامج أميركي خبيث من نوع "حصان طروادة" استخدمته وكالة الأمن القومي الأميركية لسرقة بيانات الصينيين.

ونقلت الصحيفة ما جاء في تقرير للمركز الوطني الصيني للتصدي للفيروسات الالكترونية حول أن "حصان طروادة" الذي تم اكتشافه اسمه NOPEN، وهو يمثل أداة للتحكم عن بعد في أنظمة التشغيل Unix/Linux، ويستخدم لسرقة الملفات والاطلاع على البيانات الموجودة على الجهاز المصاب.

وأشار التقرير إلى أن برنامج NOPEN متطور تكنولوجيا، ولذلك يصعب العثور عليه، وهو يعتبر أداة للتجسس الالكتروني.

وكانت وكالة "شينخوا" الصينية قد أفادت يوم الجمعة، نقلا عن مركز الطوارئ الحكومي لمراقبة الانترنت، بأن الصين تتعرض لهجمات سيبرانية مستمرة من الخارج، ينطلق معظمها من الولايات المتحدة.

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