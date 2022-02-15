محمد بن زايد والرئيس التركي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أمس، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين جهات عدة في دولة الإمارات ونظيراتها بتركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي التالي: مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية في مجالات الصحة والعلوم الطبية، تبادلها وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، تبادلها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، ومذكرة تفاهم بشأن العمل المناخي، تبادلها المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

ومذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية، تبادلها كل من وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، ومن الجانب التركي وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، إضافة إلى بيان مشترك بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، تبادلها من جانب الإمارات وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ومن جانب تركيا وزير التجارة محمد موش.

كما تضمنت مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية، تبادلها كل من وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، ومذكرة تفاهم في مجالات النقل البري والبحري بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، تبادلها وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو.

ومذكرة تفاهم في مجال الشباب بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية، تبادلها كل من وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ومذكرة تفاهم بشأن إدارة الأزمات والكوارث، تبادلها من جانب دولة الإمارات رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، ومن الجانب التركي وزير الداخلية سليمان صويلو. وتضمنت مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية بين حكومتي البلدين، تبادلها رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد فارس محمد المزروعي، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وبروتوكول تعاون في مجال الإعلام، تبادله رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، ومن الجانب التركي رئيس الاتصالات - مكتب الرئيس فرحان ألتان، وخطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، تبادله الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق الحوسني، ورئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير، وبروتوكول تعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات ومديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية، تبادله مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة عبدالله ماجد آل علي، ومدير أرشيف الدولة لرئاسة الجمهورية التركية الدكتور أوغور أونال.

• اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الاستثمار والصحة والزراعة والنقل والصناعات والتقنيات المتقدمة وغيرها.

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