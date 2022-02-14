محمد بن زايد والرئيس التركي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة اليوم تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي التالي :

1 - مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية في مجالات الصحة والعلوم الطبية تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

2 - مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب التركي معالي مصطفى فارانك وزير الصناعة والتكنولوجيا.

3 - مذكرة تفاهم بشأن العمل المناخي تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

4 - مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية تبادلها كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومن الجانب التركي معالي محمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة.

5 - بيان مشترك بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تبادلها من جانب الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومن جانب تركيا معالي محمد موش وزير التجارة.

6 - مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية تبادلها كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي بكير باكديميرلي وزير الزراعة والغابات التركي.

7 - مذكرة تفاهم في مجالات النقل البري والبحري بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي عادل قرايسمايل أوغلو وزير النقل والبنية التحتية.

8 - مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية التركية تبادلها كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي محمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة.

9 - مذكرة تفاهم بشأن إدارة الأزمات والكوارث تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومن الجانب التركي معالي سليمان صويلو وزير الداخلية.

10 - مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية بين حكومتي البلدين تبادلها معالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد ومعالي مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

11 - بروتوكول تعاون في مجال الإعلام تبادله سعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومن الجانب التركي فرحان ألتان رئيس الاتصالات - مكتب الرئيس.

12 - خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية تبادله سعادة طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي وإسماعيل ديمير رئيس الصناعات الدفاعية التركية.

13 - بروتوكول تعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات ومديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية تبادله سعادة عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة والدكتور أوغور أونال مدير أرشيف الدولة لرئاسة الجمهورية التركية.

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