محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عمران خان.

و أعرب عمران خان عن إدانة بلاده الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على دولة الإمارات، مؤكّداً تضامنها ووقوفها إلى جانب الدولة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وشدّد على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله ميليشيات الإرهاب، واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله.

من جانبه، أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده، وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات، متمنياً لباكستان وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار.

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