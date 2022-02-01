اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه الدولة 

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الدفاع، أمس، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي لصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء جميع الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي.

«الطيران المدني»:

• لا تأثير في الحركة الجوية بالدولة.

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