سجن موظفين في الداخلية هربا 18 مطلوباً إلى الخارج الكويت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بسجن موظفين اثنين في وزارة الداخلية 4 سنوات للأول، وسنة و4 أشهر للثاني مع عزلهما من الوظيفة في قضية تهريب متهمين في قضايا وممنوعين من السفر عبر منفذ السالمي مقابل مبالغ مالية .

وبحسب صحيفة "القبس" كانت تحريات المباحث قد توصلت إلى خروج متهمين أغلبيتهم وافدين ويبلغ عددهم 18 متهماً، من البلاد رغم صدور قرارات بمنعهم من السفر سواء خلال محاكمتهم أو بعد صدور أحكام بسجنهم في عدة قضايا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام متهمين اثنين في وزارة الداخلية بتسهيل تهريب هؤلاء المتهمين عبر منفذ السالمي بالتزوير والتلاعب في قاعدة البيانات ورفع منع السفر .

وقررت محكمة الاستنئاف أيضاً وقف نظر طعن النيابة على الأحكام الصادرة بسجن 18 متهماً غيابياً إلى حين معارضة المتهمين على الأحكام الغيابية.

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