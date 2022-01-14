السيسي: «لو الناس في مصر مش عايزاني.. أمشي ع طول» .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه في حال رفض المصريون الانتخابات سيقوم بالمغادرة قائلا: "الناس لو قالت (لا) في الانتخابات، هسيبهم وأمشي".

وأضاف السيسي في لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى شباب العالم أن إرادة الناس في مصر هى المعيار، "لو الناس في مصر مش عاوزانا نمشى على طول، وييجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقى محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة".

وأكد السيسي حسب "المصري اليوم" إن حرية الرأي مكفولة للجميع في مصر.

وأضاف أن الدول المتقدمة استغرقت وقتًا للوصول إلى التطور المنشود، مضيفًا: «قضية حقوق الإنسان لا تعكس الرأي العام في مصر، ومستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، وتكلفة الانتخابات ادفعوها أنتم، ومستعدون لأن تأتي كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وكلوا ييجي يشرف على اللجان، ولو الناس قالت لأ، هسيبها وأمشي».

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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