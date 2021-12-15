توصية أوروبية بجرعة تعزيزية من لقاح جونسون بعد شهرين من الجرعة الأولى

المصدر: أمستردام - د ب أ

أوصت هيئة الأدوية الأوروبية اليوم الأربعاء بالحصول على جرعة تعزيزية من لقاح جونسون ضد فيروس كورونا بعد ما لا يقل عن شهرين من الحصول على الجرعة الأولى.

وأظهرت البيانات زيادة في الاجسام المضادة لدى البالغين ضد فيروس كورونا عقب الحصول على جرعة تعزيزية بعد ما لا يقل عن شهرين من الحصول على الجرعة الأولى.

ويشار إلى أن لقاح جونسون على عكس لقاحات أخرى، يتألف من جرعة واحدة.

وقالت الوكالة إن خطورة الإصابة بتجلط الدم مع قلة الصفيحات أو الأعراض الجانبية النادرة الأخرى بعد الحصول على جرعة تعزيزية ليست معروفة، ويجرى متابعتها عن كثب.

وقال علماء الوكالة إنه يمكن توزيع جرعة تعزيزية من لقاح جونسون عقب الحصول على الجرعة الأولى من لقاحي فايزر أو موديرنا.

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