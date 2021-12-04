الكويت تمنع دخول مسافري 9 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

المصدر: الكويت - د ب أ

أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح اليوم السبت قرارا وزاريا بمنع دخول المسافرين من غير الكويتيين القادمين من 9 دول إفريقية عقب انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وجاء في هذا القرار: "أنه يمنع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول التالية (جنوب إفريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زيمبابوي - موزمبيق - ليسوتو - إسواتيني - زامبيا - ومالاوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل".

كما ينص القرار على أنه: "يطبق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من الدول المحددة لمدة 7 أيام مع عمل فحص (بي سي أر) عند الوصول، وفي اليوم السادس من الوصول".

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