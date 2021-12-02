لافروف خلال لقائه نظيريه الأمريكي والبريطاني: لسنا هنا للرقص !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مازحا على أسئلة الصحفيين المحتشدين خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تعالت أصواتهم في طرح الأسئلة على الوزيرين وصلت "لحد الصراخ".

وقال لافروف مازحا ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمنح روسيا ضمانات أمنية قانونية: فرد ضاحكا: "لا تصرخ علينا!".

والتقى لافروف نظيره الأمريكي اليوم الخميس على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.

كما التقى اليوم الوزير لافروف مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، واحتشد الصحفيون مطولا للالتقاط الصور للوزيرين، وقال لافروف مازحا: "لا أنوي البقاء هنا لنرقص.. اخرجوا"، حسب موقع "روسيا اليوم".

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