الإمارات تدين اعتداء ميليشيات الحوثي على السفارة الأميركية في صنعاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية على مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء باليمن الشقيق واقتحامها واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منسوبي السفارة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء يعكس تحدي هذه الميليشيات السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتي تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلاً سياسياً شاملاً يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news