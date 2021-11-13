أمير الكويت يصدر مرسومين أميريين بالعفو وتخفيف أحكام

المصدر: الكويت - متابعات

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصا.

وتنشرت الجريدة الرسمية «كويت اليوم» مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وضم المرسومان اللذان سينشران في عدد الجريدة غداً الأحد 35 اسماً.

وشمل المرسوم رقم 202 لسنة 2021 بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص 11 اسما.

وتضمن المرسوم خمس مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي".

فيما شمل المرسوم رقم 203 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص 24 اسما.

وتضمن المرسوم ست مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم".

وشملت الفقرة أ من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي شخصين.

فيما شملت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزئي أربعة أشخاص.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على الآتي: "تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من الآتية أسماؤهم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي إلى النصف" وتضمنت 18 اسما. (كونا)

وكان مجلس الوزراء، قد خاطب وزارة الإعلام لنشر المرسومين الأميريين رقم 202 و203 لسنة 2021، في الجريدة الرسمية وذلك يوم الأحد 14 الجاري.

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