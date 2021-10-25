مكتوم بن محمد يلتقي ولي عهد الكويت على هامش قمة "الشرق الأوسط الأخضر"

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي افتتحها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واختتمت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما تناول الجانبان الجهود العربية والدولية المبذولة للحفاظ على البيئة والتعامل مع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وأهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا المجال والآثار الإيجابية لتلك الجهود على دول المنطقة والعالم، ومساهمتها في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

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