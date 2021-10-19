عبدالله بن زايد يثمن دعم كوريا لاستضافة الإمارات مؤتمر "COP 28" عام 2023

المصدر: أبوظبي - وام

توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالشكر إلى جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لطلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP 28 " عام 2023.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "إننا نثمن عاليا موقف الأصدقاء في كوريا الجنوبية ولدينا قناعة راسخة بأن التعاون والتنسيق هو السبيل الأفضل لتحقيق التقدم نحو الأهداف المنشودة ويسرنا أن نؤكد دعم دولة الإمارات لرغبة جمهورية كوريا الصديقة لاستضافة مؤتمر COP 33 فالاهتمام باستضافة هذا المؤتمر يجسد الحرص على المساهمة الفاعلة في العمل المناخي الذي تزداد أهميته بالنسبة للمجتمع الدولي".

وأكد سموه أن دولة الإمارات تنظر بأهمية كبيرة إلى العمل المناخي وترى فيه فرصا عملية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع الحد من تداعيات تغير المناخ.

وأضاف سموه: " لدينا سجل حافل بالنجاحات والإنجازات في هذا المجال ونتطلع إلى اختيار الإمارات رسميا لاستضافة مؤتمر COP 28 حيث سنركز على تعزيز الحوار لتحقيق تقدم فعلي وملموس في العمل المناخي لمواكبة الطموحات العالمية في هذا المجال".

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