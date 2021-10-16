المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يهنئ الإمارات بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان

المصدر: أوسلو - وام

هنأت الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج دولة الإمارات العربية المتحدة بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 إلى 2024 وذلك للمرة الثالثة في تاريخها ووصفته بأنه إنجاز دولي جديد.. وقالت إن دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إقامة مجتمع يسوده التسامح والتعايش السلمي وتتعدد فيه الثقافات ويسوده الوئام والسلام.

وأشاد المركز في بيان له اليوم بهذه المناسبة بالتزام الإمارات بتعزيز و حماية حقوق الإنسان وقيام ركائز سياستها الداخلية و الخارجية على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان للجميع فضلا عن سجلها الحافل والمشهود في مجالات العمل الإنساني والإغاثي.

ونوه إيهان جاف الأمين العام للمركز بجهود الإمارات عالميا في مجالات تعزيز القيم الإنسانية ونشر التسامح و السلام.. واصفا فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان بأنه تتويج لنهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا لجميع دول و شعوب العالم.

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