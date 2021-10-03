اتصال هاتفي من الأسد بالعاهل الأردني هو الأول منذ اندلاع النزاع في سورية

المصدر: عمان - أ ف ب

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد هو الأول منذ اندلاع النزاع في سورية العام 2011، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وجاء في البيان أن الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري تناولا «العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما».

وأكد الملك، خلال الاتصال، «دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سورية واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها».

وفي دمشق أعلنت الرئاسة السورية أن الأسد تناول مع العاهل الأردني «العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».

وقال محلل سياسي في دمشق فضل عدم الكشف عن اسمه «يُمكن اعتبار هذا الاتصال بمثابة فتح صفحة جديدة بين دمشق والأردن على وجه الخصوص، وبين دمشق والعالم العربي بالمفهوم الأوسع».

وأضاف «يبدو أن الأردن بات في طليعة الدول التي ستستأنف علاقتها مع دمشق»، متوقعاً أن «زيارات متبادلة بين البلدين على مستويات أعلى، وربما اتصالات عربية مشابهة قريباً».

ومنذ اندلاع النزاع في سورية، علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق، لكن الأردن كان من الدول العربية القليلة التي أبقت على علاقاتها مع سوريا غير أن الاتصالات كانت محدودة.

وسبقت خطوات عدة خلال الفترة الماضية، الاتصال بين الملك عبدالله والرئيس السوري.

فقد أعادت المملكة الأربعاء الماضي فتح مركز جابر- نصيب الحدودي مع سورية أمام المسافرين وحركة الشحن بعد حوالى شهرين على إغلاقه بسبب معارك جرت في جنوب سورية بين القوات الحكومية وفصائل معارضة.

ومعبر جابر- نصيب هو المعبر الرئيس بين الأردن وسورية.

كذلك، أجرى وفد حكومي سوري يتألف من أربعة وزراء هم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء الأسبوع الماضي وعلى مدى يومين في عمان مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وتأتي هذه الإجتماعات بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الشهر الماضي.

وأجرى وزير الدفاع السوري علي أيوب مباحثات أيضا الشهر الماضي في عمان مع نظيره الأردني تناولت أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة زار الأردن في الثامن من سبتمبر واتفق مع وزراء طاقة الأردن ومصر ولبنان على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

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