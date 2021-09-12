السودان.. لجنة التفكيك تنهى خدمة 840 من العاملين بالدولة

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، قرارا بإنهاء خدمة 840 من العاملين بعدد من المؤسسات.

وحسب وكالة السودان للأنباء «سونا»، اشتمل القرارات إنهاء خدمة 74 من العاملين بمصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، و21 من الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم و43 بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم.

كما أصدرت اللجنة قرارا بإنهاء خدمة 149 من العاملين بديوان الضرائب، و23 بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي و45 القطاع الخاص.

وأنهت اللجنة خدمة 10 بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و79 وكالة السودان للأنباء، اي 27 % من العدد الكلي للعاملين بالوكالة والبالغ حوالي 290 صحافيا وموظفا ومهندسا وعاملا.

كما انهت اللجنة خدمة 207 بالخطوط الجوية السودانية و23 بسلطة الطيران المدني و122 بشركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها و27 بشركة السكر السودانية و17 بوزارة الري والموارد المائية وحدة تنفيذ السدود.

واستردت لجنة التفكيك كل أموال وأصول وعقارات ومنقولات هاشم علي محمد خير (هاشم الرواسي) وعبدالعاطي هاشم الطيب الفكي لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتسجل باسم الوزارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news