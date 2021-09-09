كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا بحضور زعيمها كيم

المصدر: سيؤول - د ب أ

أقامت كوريا الشمالية، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الدولة بمشاركة قوات الاحتياط وقوات الشرطة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر الفعالية التي أقيمت في ميدان كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ وأنه «ظهر على منصة التفقد في الميدان وسط عزف موسيقى الترحيب».

وأضافت الوكالة أن كيم لم يلق خطابا، بينما قال سكرتير حزب العمال الحاكم لي إل-هوان في خطابه «إن الاستعراض العسكري العظيم هو بمثابة احترام أسمى يقدمه أبناء الجمهورية للوطن الأم العزيز».

وكثيرا ما يستخدم نظام كوريا الشمالية في بيونغ يانغ الأعياد الرئيسة أو الاحتفالات التذكارية لعرض قوته العسكرية.

وكانت آخر مرة قامت فيها كوريا الشمالية التي تعلن امتلاكها لأسلحة نووية بعرض عسكري، فى يناير الماضي. وقبل ذلك، كان هناك استعراض ليلي في أكتوبر 2020، عرضت خلاله صواريخ باليستية ذات مدى مختلف.

ويمكن لبعض أنواع الصواريخ البالستية أن تحمل رؤوسا حربية نووية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

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