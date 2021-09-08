الصليب الأحمر للمنظمات الإنسانية: "أفغانستان تحتاج لكم"

المصدر: كابول - رويترز

ناشد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بيتر ماورير، اليوم الأربعاء، منظمات إنسانية أخرى العودة لأفغانستان ودعا البنك الدولي لإنهاء تجميد الأموال لدعم القطاع الصحي المتهالك هناك.

وأدلى ماورير بهذه التصريحات في إفادة للصحفيين في ختام زيارة استمرت أربعة أيام لأفغانستان اجتمع خلالها مع زعماء حركة طالبان ومنهم رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر.

وقال ماورير "آمل أن تجد المنظمات سبيلا للعودة. أقدر كل المنظمات الإنسانية التي تملك القدرة على إنهاء تجميد (الأرصدة) أو استئناف برامجها لأن الاحتياج لها أمر لا شك فيه".

ودخلت أفغانستان، وهي واحدة من أفقر دول العالم، في أزمة بسبب التوقف المفاجئ لمساعدات خارجية بمليارات الدولارات في أعقاب سقوط الحكومة المدعومة من الغرب وصعود حركة طالبان للحكم الشهر الماضي.

وقال ماورير إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لا يبني مواقفه على العقوبات لكنه أضاف أن دعم البنك الدولي للقطاع الصحي ضروري.

وتابع "أدعو البنك الدولي بالتأكيد إلى النظر في أفضل سبيل ممكن لاستئناف دعم المنشآت الصحية في أفغانستان".

وخلال فترة حكم طالبان السابقة بين 1996 و2001 كانت علاقاتها متوترة مع منظمات الإغاثة الأجنبية وطردت العديد منها في نهاية الأمر. لكنها تقول هذه المرة إنها ترحب بالجهات المانحة الأجنبية وستحترم حقوق العاملين الأجانب والمحليين بها.

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