الأردن: تأجيل قضية إثارة عصيان مسلح وتهديد حياة الملك للأسبوع المقبل

المصدر: عمان - د ب أ

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الاثنين تأجيل نظر قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) ومتهمين آخرين إلى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن قرار المحكمة جاء لسماع شهود النيابة العامة.

ووفق الوكالة، عقدت المحكمة صباح اليوم الجلسة العلنية الأولى في القضية، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق الشهر الماضي على قرار الظن الصادر بحق المتهمين بتهمة اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة.

وشملت لائحة الاتهام التهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى.

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