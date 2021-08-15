أسبانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة يتجاوز 47 درجة

المصدر: مدريد- د ب أ

تجاوزت درجات الحرارة في أسبانيا 47 درجة مئوية وهو رقم قياسي جديد تسجله البلاد، بسبب موجة حر تضرب منطقة البحر المتوسط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسبانية "إيميت" أن بلدية مونتورو في منطقة "اندالوسيا" جنوب أسبانيا سجلت 47.2 درجة مئوية في الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء أمس.

وكان أعلى ارتفاع في درجات الحرارة تسجله البلاد حتى الآن 46,9 درجة بمدينة "كوردوبا" في 13 يوليو 2017 . وتم تسجيل هذا المستوى هناك مرة أخرى أمس السبت.

كما تم تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة أيضا في مدينة "زاراجوزا"، حيث وصلت إلى 43.2 درجة مئوية وأيضا في العاصمة مدريد، مسجلة 41 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى حد ما الأسبوع المقبل، لتصل إلى 33 درجة مئوية فقط في مدريد بعد غد.

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