مصر.. تصادم قطار ركاب برصيف خرساني بمحطة نجع حمادي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أُصيب شخصان، إثر حادث تصادم قطار ركاب خط «نجع حمادي - سوهاج»، بمصد خرساني بمحطة نجع حمادي، ما أدى إلى تهشم مقدمة القطار وخلع المصد الخرساني، من شدة الاصطدام.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إنَّ الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار ما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصصًا للرحلة ما بين «نجع حمادي - وسوهاج».

وتابع أنَّ هيئة السكة الحديد في قنا وبناء على تعليمات كامل الوزير وزير النقل، سيتمّ تشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية لعملية الاصطدام ومحاسبة السائقين على الجرار الذي اصطدم في المصد الخرساني.

وأكّد المصدر، أنَّ حركة السكة الحديد لم تتأثر بالاصطدام لأنه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجار رفع آثار الحادث.

وقال مرفق إسعاف قنا، إنَّ مصابين فقط الذي أصيبوا في الحادث، وباقي الركاب لم يصابوا بأي إصابات.

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