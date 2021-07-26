الرئيس اللبناني يكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: بيروت - متابعات

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج لبنان من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وحاز ميقاتي غالبية أصوات النواب (72 صوتاً) إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني. ويأتي تكليفه إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة. وفي حال نجح ميقاتي في مهمته ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

ويواجه نجيب ميقاتي، مثل المرشح السابق سعد الحريري، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.

وتتولى حكومة حسان دياب تصريف الأعمال في لبنان منذ نحو عام عندما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت دمر أجزاء من المدينة بينما انهارت عملة البلاد وعمت البطالة وجمدت البنوك بعض الحسابات.

ويعد الانهيار الاقتصادي أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

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