تونس.. الجيش والأمن يحيطان بمقري الحكومة والبرلمان

المصدر: تونس - د ب أ

أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقري رئاسة الحكومة التونسية والبرلمان، اليوم الاثنين، بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.

وإحاطة وحدات من الجيش بمقر رئاسة الحكومة، يعني تعليق كامل لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها هشام المشيشي، وأعضائها ليل الأحد/الاثنين.

وقال الرئيس التونسي إنه سيتولى تعيين رئيس حكومة، وأعضائها.

وترافق هذا القرار مع تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأعلنت الرئاسة التونسية أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.

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