موافقة أوروبية على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاما

المصدر: لاهاي - أ ف ب

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ليصبح اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ويتم إعطاء لقاح سبايكفاكس (موديرنا) للفئة العمرية بين 12 و17 عاما على غرار من تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق، أي على جرعتين في القسم الأعلى من الذراع تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وقالت الوكالة في بيان إن «لجنة الأدوية للاستخدام البشري في وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الأطفال بين عامي 12 و17 عاما».

وتم درس تأثيرات سبايكفاكس الذي تنتجه شركة موديرنا الأميركية في دراسة شملت 3732 طفلا تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

واظهرت الدراسة أن فاعلية اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة مشابهة لفاعليته لدى الأكبر سنا ممن تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

وخلصت الوكالة الأوروبية إلى أن «هذه النتائج أتاحت للجنة الأدوية للاستخدام البشري الاستنتاج أن فاعلية سبايكفاكس لدى الفئة العمرية 12-17 عاما مشابهة لتلك التي رصدت لدى البالغين».

وسبق أن أجازت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لمن يبلغون 12 عاما وما فوق.

ويصاب المراهقون عادة بأشكال لكوفيد-19 أقل خطورة من تلك التي ترصد لدى الأكبر سنا، لكنهم ليسوا في منأى من تلقي العدوى ويساهمون في انتقال الفيروس بين السكان، من هنا ضرورة اكتسابهم المناعة للمساهمة في وقف انتشار الوباء، بحسب الخبراء.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن نصف البالغين في أوروبا، أي نحو مئتي مليون شخص، باتوا ملقحين ضد كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news