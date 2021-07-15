العثور على مقبرة جماعية في سورية تحتوي على عشرات الجثث

المصدر: إسطنبول - أ ف ب

اعلنت تركيا أنها عثرت على مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث في منطقة شمال غرب سورية تقع تحت سيطرتها، متهمة مقاتلين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة بالمسؤولية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء العثور على 35 جثة داخل أكياس من الخيش في منطقة عفرين التي خضعت لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية إلى أن طردتها أنقرة منها في 2018 خلال عملية عسكرية.

وألقت الوزارة التركية باللوم على وحدات حماية الشعب في "جريمة الحرب" هذه.

وقال محافظ هاتاي التركية المتاخمة لسورية الخميس إن عدد الجثث التي تم العثور عليها يبلغ الآن 61 جثة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المحافظ رحمي دوغان قوله إن "عمليات البحث مستمرة وأعتقد أن هذا الرقم سيرتفع".

وقال دوغان إن الجثث التي عُثر عليها تعود لمدنيين اعدمتهم وحدات حماية الشعب، وفق قوله، قبل أيام من بدء الهجوم التركي على عفرين في 2018، بدون إعطاء أدلة على اتهاماته.

ولم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق من هذه المزاعم على الفور.

وتتهم تركيا بانتظام وحدات حماية الشعب التي تصنفها بـ"الإرهابية"، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بينها إعدامات تعسفية وتهجير قسري للسكان.

وترفض وحدات حماية الشعب هذه الاتهامات وتتهم تركيا وجماعات من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة بارتكاب فظائع مختلفة.

تحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في الخطوط الأمامية في القتال ضد تنظيم "داعش" في سورية.

وتم العثور على عدة مقابر جماعية في السنوات الأخيرة في سورية التي تشهد حربا أهلية منذ 2011. ونسبت المسؤولية عنها إلى تنظيم "داعش".

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