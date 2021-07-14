مقتل 10 أشخاص في انفجار حافلة بباكستان

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

أفادت وسائل إعلام محلية في باكستان بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين في تفجير حافلة بالقرب من مدينة باتان في منطقة كوهيستان العليا شمالي باكستان، وذلك حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الحافلة كانت تقل عمالا صينيين في مشروع للطاقة الكهرومائية.

وأوضح المسؤول في الشرطة محمد يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحافلة كانت تقل عمالا صينيين ومسؤولين أمنيين باكستانيين من مخيم في بلدة داسو الشمالية، بالقرب من حدود البلاد مع الصين.

وذكر المسؤول في الشرطة ظاهر شاه لـ (د.ب.أ) أن مسؤولي الشرطة والأجهزة الأمنية طوقوا المنطقة ويحاولون تحديد طبيعة الانفجار.

ونقلت محطة التلفزيون الباكستانية "جيو" عن مصادر رسمية قولها إن عدد القتلى بلغ عشرة أشخاص.

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