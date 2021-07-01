زيارة عمل.. ملك الأردن يتوجه إلى الولايات المتحدة

المصدر: عمان - أ ف ب

توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل يشارك خلالها في ملتقى اقتصادي، حسب بيان للديوان الملكي.

وقال الديوان الملكي إن العاهل الأردني غادر المملكة الخميس ترافقه الملكة رانيا متوجها إلى الولايات المتحد، في زيارة عمل تتخللها زيارة خاصة.

وقبيل زيارة واشنطن سيشارك ملك الأردن في الأسبوع الأول من يوليو الجاري في ملتقى اقتصادي بمدينة صن فالي في ولاية أيداهو، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية، بحسب البيان.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى عمان ولقائه العاهل الأردني. وقد شدد الوزير الأميركي خلال زيارته على عزم واشنطن على «إعادة بناء» العلاقة مع الفلسطينيين.

كذلك جدد تأييد بلاده «لحل الدولتين» إسرائيلية وفلسطينية، مخالفا بذلك موقف الإدارة الأميركية السابقة.

واعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في السابع من أبريل عن دعمه للأردن خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله.

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